إعلان

رامز جلال ينشر فيديو كوميدي في Joy Awards: "اللي هيجيب سيرتنا هنوريه قرصتنا"

كتب : معتز عباس

08:50 م 20/01/2026

رامز جلال

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شارك النجم رامز جلال متابعيه فيديو كوميدي مع أصدقائه خلال حفل Joy Awards ، الذي أقيم يوم السبت الماضي، من الرياض.

ونشر رامز الفيديو مع أصدقائه منهم الناقد الرياضي مروان سري، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "اللي هيجيب في سيرتنا، هنوريه قرصتنا".

شارك رامز جلال في حفل مهرجان Joy Awards 2026، والتقط صورًا تذكارية مع المصورين وجمهور الحفل الذين حضروا على الريد كاربت.

شهد الحفل تواجد عدد كبير من نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم، بينهم: شاروخان، لبلبة، نادية الجندي، مي عمر، محمد سامي، محمد إمام، ماجد الكدواني، منة شلبي، هند صبري، هنا الزاهد، عمرو يوسف، حسن الرداد، كندة علوش، دنيا سمير غانم، رامي رضوان، نسرين طافش، أصالة، أحمد سعد، عاصي الحلاني، مروان خوري.

اقرأ أيضا..

بعد تحريره من الاختطاف.. معلومات عن منتج مسلسل "باب الحارة" محمد قبنض

"احتراما لحزن رضا البحراوي".. عمر كمال يعلن قرار جديد حول أغنية "غاب"

رامز جلال حفل Joy Awards مروان سري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

من الذهب.. سعر غير متوقع لحقيبة نانسي عجرم في Joy Awards
الموضة

من الذهب.. سعر غير متوقع لحقيبة نانسي عجرم في Joy Awards

"جمع متعلقاته".. لاعب الزمالك يوقع لنادي بيراميدز
رياضة محلية

"جمع متعلقاته".. لاعب الزمالك يوقع لنادي بيراميدز
مشاعر مكبوتة.. أبراج تجيد إخفاء عواطفها خلف القناع
علاقات

مشاعر مكبوتة.. أبراج تجيد إخفاء عواطفها خلف القناع
فيديو مشاجرة يهز السوشيال.. والتحريات تكشف الحقيقة داخل عقار دار السلام
حوادث وقضايا

فيديو مشاجرة يهز السوشيال.. والتحريات تكشف الحقيقة داخل عقار دار السلام
مفيش حد مابيغلطش".. لقاء الخميسي ترد لأول مرة على أزمة طلاق عبدالمنصف
زووم

مفيش حد مابيغلطش".. لقاء الخميسي ترد لأول مرة على أزمة طلاق عبدالمنصف

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

إلغاء إعفاء الهاتف المحمول الشخصي.. كل ما تريد معرفته عن جمارك الهواتف
مصراوي TV| توفيق عكاشة يكشف لمجدي الجلاد سيناريوهات ما بعد سقوط إيران على دول الخليج