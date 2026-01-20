شارك النجم رامز جلال متابعيه فيديو كوميدي مع أصدقائه خلال حفل Joy Awards ، الذي أقيم يوم السبت الماضي، من الرياض.

ونشر رامز الفيديو مع أصدقائه منهم الناقد الرياضي مروان سري، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "اللي هيجيب في سيرتنا، هنوريه قرصتنا".

شارك رامز جلال في حفل مهرجان Joy Awards 2026، والتقط صورًا تذكارية مع المصورين وجمهور الحفل الذين حضروا على الريد كاربت.

شهد الحفل تواجد عدد كبير من نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم، بينهم: شاروخان، لبلبة، نادية الجندي، مي عمر، محمد سامي، محمد إمام، ماجد الكدواني، منة شلبي، هند صبري، هنا الزاهد، عمرو يوسف، حسن الرداد، كندة علوش، دنيا سمير غانم، رامي رضوان، نسرين طافش، أصالة، أحمد سعد، عاصي الحلاني، مروان خوري.

