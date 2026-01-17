بعد الخلافات.. صُلح عمرو مصطفى وباسم يوسف في حفل "Joy Awards" 2026

جمع حفل توزيع جوائز "Joy Awards" بين الفنان والملحن عمرو مصطفى والإعلامي باسم يوسف بعد خلافات امتدت لأشهر، بالحفل الذي أقيم مساء السبت بمدينة الرياض في دورته السادسة هذا العام، بحضور كوكبة من ألمع النجوم حول العالم، وبرعاية المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

ظهر عمرو مصطفى وباسم يوسف في لقطة عفوية على اللافندر كاربت، ليعلنا إنهاء خلافات نشبت بينهما والصلح.

وكان من أبرز الحضور النجمة يسرا، الفنانة فيفي عبده، نجم بوليوود شاروخان، الفنان حسن الرداد، الفنانة مي عمر، الفنانة هنا الزاهد، الفنانة نيكول سابا، الإعلامية وفاء الكيلاني وزوجها الفنان تيم حسن، الفنانة بشرى، الفنان دريد لحام، الفنانة صبا مبارك، الفنانة نانسي عجرم، النجمة العالمية ميلي بوبي براون، النجم هيذر جراهام، الفنانة إيمان العاصي، الفنان هاني رمزي، الفنانة نادية الجندي، الإعلامية بوسي شلبي، الفنانة حنان مطاوع وآخرون.

حفل جوي أووردز هو حفل سنوي يتم من خلاله تكريم أبرز نجوم الوطن العربي والعالم على ما قدموه طوال العام الماضي في مجال الترفيه، إلى جانب تكريم العديد من الأسماء التي أسهمت في تطور صناعة الفن، وسط منافسة شرسة على الأفضل.

