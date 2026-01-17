المخرجة بتول عرفة تصل الرياض لحضور حفل Joy Awards



كتب- هاني صابر:



وصلت المخرجة بتول عرفة إلى العاصمة السعودية الرياض لحضور حفل جوائز صناع الترفيه Joy Awards، أحد أبرز وأضخم الأحداث الفنية والترفيهية في الوطن العربي، والذي يجمع نخبة من نجوم وصناع الفن من مختلف المجالات.

وأعربت بتول عرفة، عن إعجابها بحجم التحضيرات والاستعدادات للحفل، مؤكدة أن Joy Awards يُعد من أهم وأقوى الحفلات الفنية في العالم العربي، لما يقدمه من صورة مشرفة لصناعة الترفيه العربية وتنظيم عالمي يعكس مكانة المملكة على خريطة الفعاليات الكبرى.

وتنظم الهيئة العامة للترفيه (GEA) في المملكة العربية السعودية تحت مظلة "موسم الرياض" اليوم السبت، مهرجان جوائز صنّاع الترفيه " JOY AWARDS في نسخته السادسة، والذي يحتفي بأهل الفن من عالم السينما والدراما والموسيقى، إلى جانب الرياضة، والمؤثرين العرب.

ويُبث الحفل - الذي يحضره المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه على الهواء مباشرة عبر قنوات MBC1 ، و MBC مصر، و MBC العراق، وMBC5، إضافةً إلى منصة MBC" شاهد"، ابتداءً من وصول النجوم إلى الحفل، فمرورهم على السجادة الخزامية، وصولاً إلى توزيع الجوائز والتكريمات، وما يتخللها من فقرات فنية وترفيهية وعروض موسيقية وغنائية حية.

ومن المُرتقب أن يشارك في الحفل بنسخته السادسة كوكبة كبيرة من نجوم الفن والسينما والدراما والرياضة العرب والعالميين، إلى جانب أبرز صنّاع الترفيه والمحتوى والفاعلين في هذا القطاع، بموازاة تواجد حشد من أهل الصحافة والإعلام العرب والعالميين، والمؤثرين الاجتماعيين، والشخصيات العامة، وغيرهم.

يكرم الحفل أبرز الشخصيات من العالم العربي والعالم عبر تقديم جوائز تكريمية للنجوم والإنتاجات التي استحوذت على قلوب الجمهور خلال عام 2025.