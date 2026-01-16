إعلان

بعد أنباء إرتباطه.. صورة متداولة لـ ويجز مع فتاة

كتب : نوران أسامة

03:09 م 16/01/2026 تعديل في 03:22 م

صورة متداولة لـ ويجز مع فتاة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لمطرب الراب ويجز تجمعه مع فتاة، أشار البعض إلى أنها عروسته وتردد أنباء حول ارتباطه.

وكان ويجز، قد أثار حالة من الجدل بعد نشره صورة مع فتاة ترتدي فستان زفاف، عبر "ستوري" حسابه على إنستجرام.

وأرفق ويجز، تعليقا على الصورة التي ظهر فيها بـ"الحناء" في يده، وتضع الفتاة يدها عليه ويظهر جزء منها دون توضيح لوجهها، قال فيه: "الحمدُ لله الذي بنعمته تتم الصالحات".

وتفاعل برنامج "عرب وود" مع تدوينة ويجز، لينشر صورته عبر صفحة البرنامج على إنستجرام، وحملت تعليق: "أعلن ويجز زواجه بشكل مفاجئ، حيث نشر صورة من الحفل أخفى فيها ملامح العروس".

يذكر أن، آخر أعمال ويجز أغنية "كلام فرسان" بمشاركة محمد منير، ومن كلمات الشاعر أمير طعيمة بمشاركة ويجز.

مدارس

أخبار

أخبار السيارات

زووم

موسيقى

