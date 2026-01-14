إعلان

مصطفى غريب بعد خسارة مصر: "قولنا سيبونا نوصل مش انتوا اللي توصلوا"

كتب : معتز عباس

10:46 م 14/01/2026

مصطفى غريب

كتب - معتز عباس:

علق مصطفى غريب على هدف ساديو ماني في شباك منتخب مصر والتأهل إلى نهائي كأس أمم أفريقيا.

ونشر مصطفى مشهد من فيلم "فيها إيه يعني"، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيس بوك"، وكتب: "إحنا قولنا سيبونا نوصل للجون مش انتوا اللي توصلوا".

وشارك الفنان مصطفى غريب مع المخرج والمؤلف خالد دياب في مسلسل "أشغال شقة"، الذي حقق نجاحا كبيرا.

كما يشارك مصطفى غريب في دراما رمضان 2026، بمسلسل "هي كيميا" بطولة، دياب، سيد رجب، مريم الجندي، ميمي جمال.

مصطفى غريب على فيسبوك

عبدالرحيم كمال يعلق على خسارة منتخب مصر من السنغال في نصف نهائي أمم إفريقيا

عمرو وهبة بعد خسارة مصر أمام السنغال: "يارب مش عايز الدوري يرجع"

