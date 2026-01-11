شاركت الفنانة الشابة يارا السكري متابعيها عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورتين من الحرم المكي، أثناء أدائها مناسك العمرة.

وظهرت يارا بالحجاب، وعلّقت على الصور قائلة: "يا رب لك الحمد أن جبرت قلبي بزيارة بيتك الحرام".

يُذكر أن الفنانة يارا السكري تشارك في موسم دراما رمضان 2026 من خلال مسلسل "علي كلاي"، بطولة أحمد العوضي، بيومي فؤاد، محمود البزاوي، وعدد من النجوم، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام.

