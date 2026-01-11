إعلان

يارا السكري تنشر صورًا بالحجاب وتؤدي مناسك العمرة

كتب : سهيلة أسامة

11:51 ص 11/01/2026

يارا السكري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شاركت الفنانة الشابة يارا السكري متابعيها عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورتين من الحرم المكي، أثناء أدائها مناسك العمرة.

وظهرت يارا بالحجاب، وعلّقت على الصور قائلة: "يا رب لك الحمد أن جبرت قلبي بزيارة بيتك الحرام".

يُذكر أن الفنانة يارا السكري تشارك في موسم دراما رمضان 2026 من خلال مسلسل "علي كلاي"، بطولة أحمد العوضي، بيومي فؤاد، محمود البزاوي، وعدد من النجوم، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام.

يارا-السكري-(2)

اقرأ أيضًا:

إميلي شاه تهنئ والدها بعيد ميلاده بصور جديدة من حفل زفافها على مينا مسعود

الفنان محمد هنيدي عن فوز منتخب مصر على كوت ديفوار: "متعودين"

يارا السكري الحجاب مناسك العمرة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

قناة مجانية تعلن نقلها.. موعد مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا
رياضة محلية

قناة مجانية تعلن نقلها.. موعد مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا
تفوق للفراعنة.. تاريخ مواجهات مصر والسنغال قبل الصدام المرتقب
رياضة عربية وعالمية

تفوق للفراعنة.. تاريخ مواجهات مصر والسنغال قبل الصدام المرتقب
خاص| تفاصيل جديدة في واقعة "الفني المليونير" بشركة توزيع كبرى
أخبار مصر

خاص| تفاصيل جديدة في واقعة "الفني المليونير" بشركة توزيع كبرى
منصة مصر العقارية.. عطل فني يضرب الموقع وتعطيل حجز الشقق
أخبار العقارات

منصة مصر العقارية.. عطل فني يضرب الموقع وتعطيل حجز الشقق
القضاء ينصف الفنانة نيفين مندور بالبراءة ومحو بيانات السجل الجنائي
أخبار المحافظات

القضاء ينصف الفنانة نيفين مندور بالبراءة ومحو بيانات السجل الجنائي

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

منصة مصر العقارية.. عطل فني يضرب الموقع وتعطيل حجز الشقق
مصادر: إسرائيل ترفع التأهب تحسبا لتدخل أمريكي في إيران