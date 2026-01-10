تركي آل الشيخ يهنئ منتخب مصر بعد الفوز على كوت ديفوار

كتب - معتز عباس:

وجه المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، التهنئة لمنتخب مصر بقيادة العميد حسام حسن، بعد الفوز على منتخب كوت ديفوار والتأهل إلى نصف نهائي أمم أفريقيا.

وكتب تركي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الحمد لله.. مبروك".

يذكر أن منتخب مصر حقق الفوز على منتخب كوت ديفوار بنتيجة 3/2 وتأهل لدور نصف النهائي ومواجهة السنغال.

وسجل أهداف منتخب مصر عمر مرموش، رامي ربيعة، محمد صلاح.