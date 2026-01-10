السبت.. انطلاق حفل توزيع جوائز Joy Awards 2026 بحضور نجوم الوطن العربي

تستقبل مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، مساء يوم السبت الموافق 17 يناير، حفل جوائز Joy Awards 2026، بتنظيم من الهيئة العامة للترفيه - فعاليات موسم الرياض، للاحتفاء بأبرز نجوم وصناع التأثير في العالم العربي، وسط حضور فني وإعلامي واسع.

وكانت مرحلة التصويت الرسمية لجوائز Joy Awards 2026، انطلقت قبل أسابيع عقب اختتام مرحلة التسمية التي شهدت مشاركة جماهيرية كبيرة، وتم الكشف عن القائمة الكاملة للمرشحين في مختلف الفئات، والتي تضم نخبة من نجوم السينما والدراما والموسيقى والرياضة وصناع المحتوى.

وفي بيان صحفي صادر عن الهيئة العامة للترفيه، تم الكشف عن تفاصيل صناعة درع جوائز Joy Awards: التصميم استُلهم من رمزية الصقر بوصفه رمزًا تاريخيًا للمملكة العربية السعودية يجسد القوة والهيبة والقدرة على الحركة، وتم الحرص على تقديم صقر متحرك في تصميمه لا ثابت، بما يتماشى مع هوية الجائزة.

انطلقت عملية التصميم في مايو الماضي واستغرقت مرحلة النماذج ستة أسابيع، فيما يتطلب تصنيع كل درع نحو سبعين ساعة من العمل اليدوي.

وتابع البيان "الجوائز مطلية بالذهب، وتتميز بعيون منحوتة يدويًا من العقيق الأسود الصغير مع قزحية صفراء دقيقة، فيما صُنعت قاعدة الصقر من النحاس المصقول بشكل يحاكي لمعان الألماس".