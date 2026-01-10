إعلان

"انهيار النجمة وحضور زوجة رئيس لبنان".. 17 صورة من جنازة هلي ابن فيروز

كتب : هاني صابر

04:39 م 10/01/2026 تعديل في 04:57 م
  • عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
    انهيار فيروز من البكاء على ابنها
  • عرض 18 صورة
    اسامة الرحباني
  • عرض 18 صورة
    زوجة رئيس لبنان تعزي فيروز
  • عرض 18 صورة
    فيروز تودع ابنها هلي
  • عرض 18 صورة
    فيروز امام نعش ابنها هلي
  • عرض 18 صورة
    فيروز في جنازة ابنها هلي (1)
  • عرض 18 صورة
    فيروز في جنازة ابنها هلي (2)
  • عرض 18 صورة
    فيروز مع ابنتها ريما
  • عرض 18 صورة
    فيروز واستقبال المعزين في جنازة ابنها هلي (1)
  • عرض 18 صورة
    فيروز واستقبال المعزين في جنازة ابنها هلي (3)
  • عرض 18 صورة
    مراسم تشييع جنازة ابن فيروز (1)
  • عرض 18 صورة
    فيروز واستقبال المعزين في جنازة ابنها هلي (2)
  • عرض 18 صورة
    مراسم تشييع جنازة ابن فيروز (3)
  • عرض 18 صورة
    نعش هلي الرحباني ابن فيروز (1)
  • عرض 18 صورة
    مراسم تشييع جنازة ابن فيروز (2)
  • عرض 18 صورة
    فيروز في جنازة ابنها هلي (3)
  • عرض 18 صورة
    نعش هلي الرحباني ابن فيروز (2)

كتب- هاني صابر:

أقيمت اليوم السبت، مراسم جنازة هلي الرحباني ابن المطربة الكبيرة فيروز من كنيسة رقاد السيدة في منطقة المحيدثة – بكفيا.

وشهدت الجنازة، انهيار المطربة الكبيرة فيروز بالبكاء، وحضور السيدة نعمت عون زوجة الرئيس اللبناني.

ورحل عن عالمنا يوم الخميس الماضي، ابن السيدة فيروز، هلي الرحباني، عن عمر يناهز الـ 60 عامًا، وكان الراحل من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويعد هلي الرحباني هو الابن الأصغر لـ "جارة القمر" فيروز، وحرصت على إخفائه عن الأضواء لسنوات عديدة.

وأكد الأطباء، وقت ولادته أن نجلها لن يعيش سوى مدة قصيرة، إذ ولد وهو يعاني إعاقة ذهنية وحركية استمرت معه حتى وفاته.

وأطلقت فيروز على ابنها هلي، وتعني كلمة "هلي" بـ"أهلي" بالعامية اللبنانية، ورفضت الفنانة وضع ابنها هلي في دار للرعاية، وفضلت رعايته بنفسها حتى وفاته.

