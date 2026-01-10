إعلان

الحزن يخيم على فيروز في جنازة ابنها هلي داخل كنيسة رقاد السيدة - المحيدثة (صور)

كتب : هاني صابر

01:16 م 10/01/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    نعش هلي الرحباني ابن فيروز (2)
  • عرض 3 صورة
    نعش هلي الرحباني ابن فيروز (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

خيم الحزن على وجه الفنانة الكبيرة فيروز، خلال مراسم تشييع جنازة ابنها هلي داخل كنيسة رقاد السيدة - المحيدثة في بكفيا.

وظهرت فيروز بجوار ابنتها ريما وعدد من أهلها بمراسم تشييع جنازة ابنها هلي الرحباني.

ورحل عن عالمنا يوم الخميس الماضي، ابن السيدة فيروز، هلي الرحباني، عن عمر يناهز الـ 60 عامًا، وكان الراحل من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويعد هلي الرحباني هو الابن الأصغر لـ "جارة القمر" فيروز، وحرصت على إخفائه عن الأضواء لسنوات عديدة.

وأطلقت فيروز على ابنها هلي، وتعني كلمة "هلي" بـ"أهلي" بالعامية اللبنانية، ورفضت الفنانة وضع ابنها هلي في دار للرعاية، وفضلت رعايته بنفسها حتى وفاته.

فيروز في جنازة ابنها هلي الفنانة الكبيرة فيروز كنيسة رقاد السيدة - المحيدثة في بكفيا وفاة هلي نجل فيروز تشييع جنازة هلي ابن فيروز

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الصور الأولى من مراسم تشييع جنازة هلي الرحباني ابن فيروز
زووم

الصور الأولى من مراسم تشييع جنازة هلي الرحباني ابن فيروز

مطالبات بإزالة "X" وGrok" من جوجل بلاي وآب ستور.. ما القصة؟
أخبار و تقارير

مطالبات بإزالة "X" وGrok" من جوجل بلاي وآب ستور.. ما القصة؟
انطلاق الموجة الـ28 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة
أخبار مصر

انطلاق الموجة الـ28 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة
أسطورة الجمال.. 12 صورة لزوجة عواد والجمهور يعلق
مصراوي ستوري

أسطورة الجمال.. 12 صورة لزوجة عواد والجمهور يعلق

بـ 100 مليون جنيه.. الداخلية تضرب عصابة مخدرات بالسويس وتضبط طن ونصف هيروين
حوادث وقضايا

بـ 100 مليون جنيه.. الداخلية تضرب عصابة مخدرات بالسويس وتضبط طن ونصف هيروين

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

نيجيريا

مصر

- -
21:00

كوت ديفوار

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

بالترددات.. 5 قنوات مجانية تنقل مباراة مصر وكوت ديفوار