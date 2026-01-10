ميس حمدان في الجيم وهدى الإتربي بلوك جديد..لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

بسمة بوسيل تنشر صورا لها بصحبة تامر حسني وأبنائهما.. ماذا قالت؟

خيم الحزن على وجه الفنانة الكبيرة فيروز، خلال مراسم تشييع جنازة ابنها هلي داخل كنيسة رقاد السيدة - المحيدثة في بكفيا.

وظهرت فيروز بجوار ابنتها ريما وعدد من أهلها بمراسم تشييع جنازة ابنها هلي الرحباني.

ورحل عن عالمنا يوم الخميس الماضي، ابن السيدة فيروز، هلي الرحباني، عن عمر يناهز الـ 60 عامًا، وكان الراحل من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويعد هلي الرحباني هو الابن الأصغر لـ "جارة القمر" فيروز، وحرصت على إخفائه عن الأضواء لسنوات عديدة.

وأطلقت فيروز على ابنها هلي، وتعني كلمة "هلي" بـ"أهلي" بالعامية اللبنانية، ورفضت الفنانة وضع ابنها هلي في دار للرعاية، وفضلت رعايته بنفسها حتى وفاته.