بإطلالة ملكية.. الصور الأولى من حفل زفاف داليدا خليل

بدء منذ قليل مراسم الإحتفال بزفاف الفنانة اللبنانية داليدا خليل، من نيكولا زعتر، رجل الأعمال اللبناني المقيم في دبي، المقام حاليًا في لبنان بأجواء وأسرية، بحضور الأصدقاء.

ونشرت داليدا عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام" جلسة تصوير لها بفستان الزفاف، والتي نالت إعجاب الجمهور.

وحرص نجوم الفن على توجيه التهنئة لـ داليد خليل، أبرزهن، سيرين عبدالنور، ساندرا زكريا، تارا عماد، نسرين طافش، وغيرهم.

يذكر أن داليدا خليل احتفلت الأسبوع الماضي بتوديع العزوبية وسط عدد من صديقاتها المقربات، وشهد الاحتفال تواجد عدد من صديقات الفنانة داليدا، اللذان حرصن على التقاط العديد من الصور التذكارية معها وتهنئتها.

آخر مشاركات داليدا خليل الفنية كانت بمسلسل "تحت الأرض: موسم حار" وعرض مطلع شهر مارس الماضي.

