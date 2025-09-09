إعلان

بإطلالة ملكية.. الصور الأولى من حفل زفاف داليدا خليل

07:46 م الثلاثاء 09 سبتمبر 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    داليدا خليل بفستان الزفاف (1)
  • عرض 4 صورة
    داليدا خليل بفستان الزفاف (2)
  • عرض 4 صورة
    داليدا خليل تستعد لزفافها
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

بدء منذ قليل مراسم الإحتفال بزفاف الفنانة اللبنانية داليدا خليل، من نيكولا زعتر، رجل الأعمال اللبناني المقيم في دبي، المقام حاليًا في لبنان بأجواء وأسرية، بحضور الأصدقاء.

ونشرت داليدا عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام" جلسة تصوير لها بفستان الزفاف، والتي نالت إعجاب الجمهور.

وحرص نجوم الفن على توجيه التهنئة لـ داليد خليل، أبرزهن، سيرين عبدالنور، ساندرا زكريا، تارا عماد، نسرين طافش، وغيرهم.

يذكر أن داليدا خليل احتفلت الأسبوع الماضي بتوديع العزوبية وسط عدد من صديقاتها المقربات، وشهد الاحتفال تواجد عدد من صديقات الفنانة داليدا، اللذان حرصن على التقاط العديد من الصور التذكارية معها وتهنئتها.

آخر مشاركات داليدا خليل الفنية كانت بمسلسل "تحت الأرض: موسم حار" وعرض مطلع شهر مارس الماضي.

اقرأ أيضا..

بإطلالة جريئة.. يارا السكري تستمتع بآخر أيام الصيفية

شيرين عبد الوهاب تنفي إحياء حفلا غنائيا في المملكة العربية السعودية

حفل زفاف داليدا خليل داليدا خليل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بـ12 صاروخا.. تفاصيل الغارة الإسرائيلية على قطر- تغطية لحظة بلحظة
أول تحرك من مصر بعد افتتاح سد النهضة: لن نسمح بهيمنة إثيوبيا على مواردنا المائية
ظهرَت فجأة وابتلعت شخصين.. كيف تكونت بحيرة البهنسا الغامضة بالمنيا؟ - فيديو وصور
قرار عاجل من الجنح ضد نجل محمد رمضان في واقعة "طفل نيو جيزة"
بالأرقام.. ننشر مقترح زيادات شرائح استهلاك الكهرباء الجديدة
مجانا.. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم