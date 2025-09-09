"الدايت واضح".. الجمهور يغازل آيتن عامر بعد خسارة وزنها في أحدث ظهور

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة آيتن عامر أنظار الجمهور والمتابعين من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، والتي أثارت الجدل بعد ظهورها بوزن نحيف.

ونشرت آيتن صورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت مرتدية ملابس "كاجوال".

كتبت آيتن، تعليقا على الصورة: "يمكنك الخروج في أي وقت تريد، ولكن لا يمكنك المغادرة أبدا".

تفاعل المتابعين مع الصورة، وجاءت التعليقات، كالتالي: "حلوة والله تخبلي"، "كيوت وحلوة"، "الاستايل يجنن"، "يا جمالة يا فنانة"، "الدايت واضح يا فنانة"، "خسيتي جدا حلو كدا".

وشاركت آيتن مؤخرا في ماراثون رمضان 2025 في مسلسل "الحلانجي" والمسلسل من تأليف محمود حمدان، وإخراج معتز حسام، وشارك في بطولته نخبة من النجوم، منهم: محمد لطفي، محمود قابيل، عبير صبري، إبراهيم السمان، أحمد وفيق، طارق صبري.

اقرأ أيضا..

الشاعر محمد المتيم يكشف حقيقة تصريحات الفنان السوري سلوم حداد المثيرة للجدل

بعد تراجعه عن اعتزال الإخراج.. تامر حسني لـ محمد سامي: أحسنت قولاً وفعلاً