إعلان

"الدايت واضح".. الجمهور يغازل آيتن عامر بعد خسارة وزنها في أحدث ظهور

01:00 ص الثلاثاء 09 سبتمبر 2025

ايتن عامر

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة آيتن عامر أنظار الجمهور والمتابعين من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، والتي أثارت الجدل بعد ظهورها بوزن نحيف.

ونشرت آيتن صورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت مرتدية ملابس "كاجوال".

كتبت آيتن، تعليقا على الصورة: "يمكنك الخروج في أي وقت تريد، ولكن لا يمكنك المغادرة أبدا".

ايتن عامر

تفاعل المتابعين مع الصورة، وجاءت التعليقات، كالتالي: "حلوة والله تخبلي"، "كيوت وحلوة"، "الاستايل يجنن"، "يا جمالة يا فنانة"، "الدايت واضح يا فنانة"، "خسيتي جدا حلو كدا".

وشاركت آيتن مؤخرا في ماراثون رمضان 2025 في مسلسل "الحلانجي" والمسلسل من تأليف محمود حمدان، وإخراج معتز حسام، وشارك في بطولته نخبة من النجوم، منهم: محمد لطفي، محمود قابيل، عبير صبري، إبراهيم السمان، أحمد وفيق، طارق صبري.

اقرأ أيضا..

الشاعر محمد المتيم يكشف حقيقة تصريحات الفنان السوري سلوم حداد المثيرة للجدل

بعد تراجعه عن اعتزال الإخراج.. تامر حسني لـ محمد سامي: أحسنت قولاً وفعلاً

آيتن عامر انستجرام آيتن عامر نجوم الفن
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



الخبر التالى:
بإطلالة غريبة.. محمد رمضان يتألق في حفل جوائز "MTV VMAs 2025"

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

فريد زهران: نحن حزب المعارضة الرئيسي.. ولم نحصل على أي كرسي فردي في "الشيوخ"
هآرتس: نتنياهو يفتح جبهة مع مصر.. ونحن الخاسرون أمام موقف القاهرة الحاسم