حمادة هلال يعلق على غنائه في احتفالية المولد النبوي بالمنارة

11:34 ص الجمعة 05 سبتمبر 2025

حمادة هلال

كتب- مروان الطيب:

علق الفنان حمادة هلال، على غنائه في احتفالية المولد النبوي التي أقيمت بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ولفيف من الشخصيات العامة.

ونشر هلال، مقطع فيديو من الاحتفالية عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "حفل مولد سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحضور فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشكر كل القائمين على الحفل، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد".

يذكر أن آخر مشاركات حمادة هلال الفنية كانت بمسلسل "المداح أسطورة العهد" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.


