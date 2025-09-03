إعلان

حكيم من المصيف: "النضارة صفراء بس حياتي خضراء"

05:52 م الأربعاء 03 سبتمبر 2025

المطرب الشعبي حكيم

كتب- هاني صابر:

شارك المطرب حكيم، متابعيه عبر السوشيال ميديا، صورة له من المصيف بأحدث ظهور على السوشيال ميديا.

ونشر حكيم، الصورة، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "اللحظة الحلوة مش محتاجة كتير... يدوب هدوء وابتسامة.. النضارة صفراء بس حياتي كلها خضراء".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "ربنا يسعدك، النضارة لوحدها عاملة شو جامد، طول عمرك شيك يا عالمي، منور الدنيا يا نجم".

يذكر أن آخر أعمال المطرب حكيم، أغنية "يا رب فرحني" من كلمات عمرو قطب، وألحان خالد سلطان وتوزيع حريقة.

المطرب حكيم حكيم على إنستجرام حكيم من المصيف
