بالصور.. أحدث جلسة تصوير جريئة لـ صبا مبارك في ميلانو والجمهور يعلق
كتب - معتز عباس:
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
شاركت الفنانة صبا مبارك متابعيها على السوشيال ميديا، أحدث جلسة تصوير من رحلتها في دولة إيطاليا.
وظهرت صبا في صورا جديدة بإطلالة جريئة، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "كانت تلك السماء كئيبة بعد دقيقتين من هذه الصور، عاطفياً كان الأمر كئيب أيضا".
تفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "أحلى ست وزي القمر"، "جميلة وزي القمر"، "جميلة مثل الأميرات"، "جمالك صبا"، "ميلانو نورت بيكي".
قدمت صبا مبارك، مسلسل 220 بطولة كريم فهمي، بمشاركة، علي الطيب ، حنان سليمان ، عايدة رياض ، يوسف رفعت ولينا صوفيا ومن إنتاج شركة صباح إخوان، وتأليف محمود زهران ، سيناريو وحوار: نادين نادر، ومن إخراج كريم العدل".
اقرأ أيضا..
بالصور.. سارة سلامة بإطلالة "كاجوال" تنشر 10 صور من رحلتها في فرنسا
باسكال مشعلاني: والدتي رفضت دخولي مجال الغناء ومصر سبب شهرتي