بالصور.. أحدث جلسة تصوير جريئة لـ صبا مبارك في ميلانو والجمهور يعلق

شاركت الفنانة صبا مبارك متابعيها على السوشيال ميديا، أحدث جلسة تصوير من رحلتها في دولة إيطاليا.

وظهرت صبا في صورا جديدة بإطلالة جريئة، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "كانت تلك السماء كئيبة بعد دقيقتين من هذه الصور، عاطفياً كان الأمر كئيب أيضا".

تفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "أحلى ست وزي القمر"، "جميلة وزي القمر"، "جميلة مثل الأميرات"، "جمالك صبا"، "ميلانو نورت بيكي".

قدمت صبا مبارك، مسلسل 220 بطولة كريم فهمي، بمشاركة، علي الطيب ، حنان سليمان ، عايدة رياض ، يوسف رفعت ولينا صوفيا ومن إنتاج شركة صباح إخوان، وتأليف محمود زهران ، سيناريو وحوار: نادين نادر، ومن إخراج كريم العدل".

