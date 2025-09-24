إلهام عبدالبديع تعلن اعتزالها الفن بعد عودتها لطليقها

كتب - معتز عباس:

أعلنت الفنانة إلهام عبدالبديع اعتزال مجال الفن والتمثيل.

وكتبت إلهام عبدالبديع عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أنا قررت اعتزل الفن شكرا جدا".

يأتي هذا القرار بعد ساعات من عودتها للمنتج وليد سامي، عقب انفصال دام لـ 4 أشهر.

إلهام عبد البديع، أعلنت انفصالها عن وليد سامي في مايو 2025 بعد زواج استمر عامين، مؤكدة وقتها أن الطلاق وقع نتيجة "سوء تفاهم بسيط" وليس بسبب خلافات كبيرة.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة إلهام عبد البديع الدرامية كان مسلسل "أسيل" عام 2023.

