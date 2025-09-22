بحضور نجوم الفن.. الصور الأولى من حفل زفاف مخرج فهد البطل

كتب - معتز عباس:

احتفل المخرج محمد عبدالسلام، مخرج مسلسل فهد البطل، بحفل زفافه وعقد قرانه على فتاة من خارج الوسط الفني، بحضور نجوم الفن والأسرة والأصدقاء.

شهد حفل الزفاف حضور عدد كبير من النجوم لتهنئة العروسين، أبرزهم الفنان أحمد العوضي الفنان عصام السقا، الفنان أحمد عبدالعزيز، الفنانة نرمين الفقي، الفنان محمد أ بو داود.

كما حضر حفل الزفاف، شيري عادل، دنيا عبدالعزيز، صابرين، والمؤلف هاني سرحان وزوجته الفنانة بسمة داود.

قدم أحمد العوضي مسلسل فهد البطل في رمضان 2025، من إخراج محمد عبدالسلام، بطولة أحمد عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، لوسي، كارولين عزمي، عايدة رياض، صفاء الطوخي، حجاج عبدالعظيم، محمود البزاوي، يارا السكري، صفوة، غادة طلعت، عزت زين، حمزة العيلي، محمد مهران، أحمد ماجد، رباب ممتاز، ووائل العوني، وفاء عامر، تأليف محمود حمدان.

