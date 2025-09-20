فستان أسود أنيق..نرمين الفقي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

رحلتها مع الدايت.. عبير صبري تثير الجدل بجلسة تصوير في "السوبر ماركت"

كتب- مروان الطيب:

احتفلت الفنانة نرمين الفقي بعيد ميلاد إحدى صديقاتها، ونشرت صور جديدة عبر صفحتها على "انستجرام".

ظهرت نرمين الفقي وهي تحتفل بعيد ميلاد صديقتها وسط أجواء عائلية وكتبت: " كل سنه وانتي طيبه أختي و صديقتي الغاليه على قلبي عشره سنين وانشاء الله دايما عقبال ١٠٠ سنه يا احلى نوجا".

وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها وعلقوا: "قمرات، الله يسعدكم ويوفقكم، أحلى نرمين، منورة، كل سنة وهي طيبة".

يذكر أن، نرمين الفقي شاركت في مسلسل "فوبيا" بطولة سوسن بدر، رانيا يوسف، ناهد السباعي، أحمد الرافعي، تأليف أحمد عزت، إخراج رؤوف عبد العزيز.

