إعلان

بفستان أحمر ساحر.. جومانا مراد تخطف الأنظار من أحدث ظهور

07:01 م الجمعة 19 سبتمبر 2025

جومانا مراد

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- مروان الطيب:

خطفت الفنانة جومانا مراد أنظار المتابعين على السوشيال ميديا، بعد ظهورها بإطلالة جريئة.

ونشرت جومانا مجموعة صور لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك".

ظهرت جومانا مرتدية فستان أحمر أنيق وساحر، حاز على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

يذكر أن آخر أعمال جومانا مراد كان مسلسل "أم ٤٤" الذي عُرض في موسم دراما رمضان 2025، وشارك في بطولته سمية الخشاب، فاطمة الصفي، إلى جانب نخبة من الفنانين.

اقرأ أيضا:

أحمد صيام يعلن وفاة شقيقته.. موعد ومكان الجنازة

فيلم كمين ينافس في مسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان الجونة السينمائي

جومانا مراد الفنانة جومانا مراد إطلالة جومانا مراد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



الخبر التالى:
بيان جديد من شيرين عبد الوهاب..حقيقة حفل يجمعها مع فضل شاكر

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان