بفستان أحمر ساحر.. جومانا مراد تخطف الأنظار من أحدث ظهور

كتب- مروان الطيب:

خطفت الفنانة جومانا مراد أنظار المتابعين على السوشيال ميديا، بعد ظهورها بإطلالة جريئة.

ونشرت جومانا مجموعة صور لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك".

ظهرت جومانا مرتدية فستان أحمر أنيق وساحر، حاز على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

يذكر أن آخر أعمال جومانا مراد كان مسلسل "أم ٤٤" الذي عُرض في موسم دراما رمضان 2025، وشارك في بطولته سمية الخشاب، فاطمة الصفي، إلى جانب نخبة من الفنانين.

