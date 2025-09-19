عائشة بن أحمد: "فيلم خالد النبوي كان سبب دخولي عالم التمثيل"

كتب- هاني صابر:

تحدثت الفنانة عائشة بن أحمد، عن الفيلم الذي حببها في السينما ودخول التمثيل.

وقالت عائشة، ببرنامج "أسرار النجوم" الذي تقدمه الإعلامية إنجي علي: "فيلم المهاجر هو اللي حببني في السينما، وأبويا هو اللي وداني السينما وقتها عشان اتفرج، وقولت ايه العالم ده والصورة الحلوة دي والممثلين الهايلين دول".

وأضافت: "عمري ما هنسى وش خالد النبوي في المهاجر، وفي تونس بيحبوه أوي، وأول مرة شوفته روحت قولتله (أستاذ خالد ممكن أتصور معاك)، واشتغلت معاه بمسلسل نزوة".

وعن موقفها من الارتباط، أوضحت: "ممكن أرتبط بواحد أصغر مني بـ 5 سنين، لكن أكتر من كده لأ، الصراحة هيبقى صعب عليا، وعمري ما هقول أنه مستحيل، ولكنه هيكون اختيار مش كويس".



يذكر أن أخر أعمال الفنانة عائشة بن أحمد كان مسلسل "الغاوي" الذي عرض في موسم دراما رمضان 2025 ، وخاض بطولته النجم أحمد مكي.