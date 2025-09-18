أحمد سعد عن أحداث غزة: "سيشهد علينا التاريخ أمام الله أننا لم نفعل شيء"

كتب - معتز عباس:

أعرب الفنان أحمد سعد، عن حزنه بسبب العملية البرية التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي مدينة غزة، واستهداف وقتل الفلسطينيين وترويعهم.

وكتب سعد عن أحداث غزة، عبر حسابه الرسمي على موقع "انستجرام": "يشهد علينا التاريخ أمام الله أننا حضرنا ما يحدث في غزة أمام أعيننا ولم نفعل أي شيء.. في الإمكان أن نقول على الأقل إننا اعترضنا على الملأ ودعوناك يا الله أن ترحم وتنتقم لهم.. ربي إني مغلوب فانتصر ولا تزيد الظالمين إلا تبارا".

ودعت مصر المجتمع الدولي للتحرك بصورة عاجلة لوقف معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وضمان المحاسبة وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، والوقف الفوري للحرب في غزة بما يسهم في استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

في ذات السياق، يعيش أحمد سعد عاش نشاطا فنيا في صيف 2025، وطرح ألبوم غنائي جديد، ضم ديو جمعه بالفنانة روبي وحملت الأغنية اسم "تاني:، كما أحيا أكثر من حفل غنائي ناجح.

