كتبت- منى الموجي:

أعلن مهرجان الجونة السينمائي عن استمرار عروض برنامج الفيلم الفلسطيني ضمن فعاليات دورته الثامنة، التي تُقام في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر المقبل، تحت عنوان "نافذة على فلسطين".

يخصص البرنامج هذا العام مجموعة من العروض للأفلام الروائية والوثائقية الطويلة والقصيرة، لتسليط الضوء على المأساة المستمرة في قطاع غزة، وفتح نافذة جديدة على معاناة الفلسطينيين وصمودهم.

وبحسب البيان الصادر عن المهرجان، تُجسّد هذه الأفلام قصص الصمود والإنسانية وقوة الإرادة لشعب يواجه الإبادة، وتؤكد على أن الوقت قد حان أكثر من أي وقت مضى لإيصال أصوات الأفراد وتوثيق حكاياتهم، بما يرسّخ دور السينما كمنصة مقاومة ووسيلة للتعبير وحفظ الذاكرة.

وتابع البيان "يؤكد مهرجان الجونة السينمائي من خلال هذا البرنامج التزامه بدعم القضايا الإنسانية العادلة، وإيمانه بدور السينما في نقل الحقيقة، وإتاحة المجال للأصوات التي غالبًا ما تُحجب عن المنابر التقليدية".

ويُعد مهرجان الجونة واحدًا من أبرز المهرجانات السينمائية في منطقة الشرق الأوسط، حيث يهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام العربية والدولية أمام جمهور شغوف بالسينما، وتعزيز الحوار بين الثقافات عبر الفن السابع. كما يسعى المهرجان إلى مد جسور التعاون بين صناع السينما محليًا وعالميًا، واكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، فضلًا عن دعم صناعة السينما العربية من خلال ذراعه الصناعي سيني جونة.