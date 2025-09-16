قبلات وصور رومانسية.. زوجة عصام صاصا تحتفل بعيد ميلاده والأخير يرد

تفاعل عدد كبير من نجوم الوسط الفني في الساعات القليلة الماضية مع تريند "صورتك مع المشاهير"، بمشاركة جمهورهم، صور لهم تم تعديلها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

استغل عدد كبير من نجوم التريند على طريقتهم الخاصة، ومشاركة جمهورهم صور له مع شخصية له من عمل فني، أو وهو صغيرًا أو في مرحلة الشباب.

وتحول الذكاء الاصطناعي إلى أداة تُمكن نجوم الفن والجمهور من التعبير عن مشاعرهم بطريقة مبتكرة، حيث أصبح بإمكانهم إعادة إحياء لحظات فنية قديمة أو تخيل مستقبل فني جديد لنجومهم.

ونستعرض في السطور التالية أبرز الفنانين الذين شاركوا في تريند "صورتك مع نفسك".

يسرا

تفاعل الجمهور مع صورة يسرا بالذكاء الاصطناعي وهي صغيرة، والتي قامت بنشرها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

أحمد حلمي

شارك النجم أحمد حلمي متابعيه صورة جديدة له مع شخصية "عاطف" بطل فيلم 55 إسعاف تم تصميمها باستخدام الذكاء الاصطناعي Ai.

ياسمين رئيس

شاركت الفنانة ياسمين رئيس متابعيها صورة لها بالذكاء الاصطناعي بصحبة شخصيتها من فيلم "فتاة المصنع"، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

إدوارد

شارك الفنان إدوارد المتابعين على حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك" صورة له بالذكاء الاصطناعي ويحمل طفلًا صغيرًا، معلقًا: "أنا شايل نفسي".

محمد أنور

شارك الفنان الشاب محمد أنور متابعيه صورة لها بالذكاء الاصطناعي في مرحلة الشباب ومرحلة الطفولة، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، معلقا: "ساعات بشتاق".

