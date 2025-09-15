بعد اعتصام مخرج شاب بسبب رفض عرض فيلمه.. سينما زاوية تصدر بيانًا

كتب - معتز عباس:

أثار المخرج الشاب محمود يحيى، الجدل خلال الساعات الماضية، بعد اعتصامه أمام سينما زاوية، عقب رفض السينما عرض فيلمه الأول "اختيار مريم".

ونشر محمود يحيى مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، معلقًا: "دي كانت أول وقفة احتجاجية قدام سينما زاوية للمطالبة بعرض فيلمي اختيار مريم، وتم الاعتداء عليا و تهديدي من قبل عمال السينما لمجرد اني رفعت بوستر فيلمي وقعدت على رصيف المشاة".

وأضاف: "لم أهتف ولم أتظاهر ولم أعتدي على ملكية أي حد، بالعكس تم الاعتداء علي وتسببوا في جرح سطحي في الإصبع وكسرولي ستاند البوستر. لما بعت اللي حصل لإدارة السينما لم ألق أي تعليق، أنا مستمر في المطالبة بحقي في فرصة عادلة ومتكافئة لفيلمي.. والله من وراء القصد وهو حسبي ووكيلي. الحمد لله".

من جانبها أصدرت سينما زاوية، بيانًا عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك" اكدت فيه، أن ما جرى هو سلوك مرفوض تماما ولا يمثل قيم ومبادئ زاوية، سواء على المستوى الفردي أو المؤسّسي.

وأوضحت أن إدارة زاوية تتعامل مع هذه المسألة بجدية كاملة، وقد قامت بالفعل بتقديم اعتذار مباشر وواضح إلى المخرج على الصعيد الشخصي وعلناً ونكرر اعتذارنا،مؤكدين احترامنا الكامل لحقّه في التعبير عن رأيه ومطالبه.

وأضافت: "نعتذر أيضًا لجمهورنا عن هذا التصرف، ونؤكّد أنه تصرّف فردي لا يعكس بأيّ حال من الأحوال توجّهنا أو ما نؤمن به من مبادئ تحرص على احترام حرية التعبير، وخلق مساحة آمنة للجميع".

وتابعت: "نعمل حاليًا على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم حدوث مثل هذه الواقعة والتأكّد من التزام كافة أفراد الفريق بها، كما نتّخذ خطوات عملية لضمان عدم تكرار مثل هذه المواقف مستقبلًا".

وأنهت سينما زاوية بيانها: "نُقدّر ثقة جمهورنا بنا، ونلتزم بالتحسن المستمر من أجل بيئة أكثر احترامًا وآمانًا".

