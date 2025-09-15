إعلان

"فستان أسود جريء".. جيهان الشماشرجي تخطف الأنظار من أحدث ظهور

07:11 م الإثنين 15 سبتمبر 2025

الفنانة جيهان الشماشرجي

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة جيهان الشماشرجي أنظار متابعيها على السوشيال ميديا، بعد ظهورها بإطلالة لافتة وجريئة.

نشرت جيهان الشماشرجي صورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت مرتدية فستان أسود جريء.

يذكر أن، جيهان الشماشرجي تشارك بفيلم "فرقة الموت" بطولة الفنان أحمد عز والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

كما تشارك أيضا في مسلسل "بطل العالم"، بطولة عصام عمر، وينضم لبطولة العمل النجم الكبير فتحي عبدالوهاب، بمشاركة نخبة من النجوم: محمد لطفي، أحمد عبدالحميد، آدم النحاس، منى هلا في عمل أكشن كوميدي مليء بالمغامرة والإثارة. المسلسل من تأليف هاني سرحان وإخراج عصام عبدالحميد.

جيهان الشماشرجي نجوم الفن
