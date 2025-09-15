اليوم.. تكريم نهال عنبر ومحمد رضوان في ختام مهرجان بردية

كتبت- منال الجيوشي

أعلنت إدارة مهرجان بردية السينمائي برئاسة عزة أبو اليزيد "دورة السيناريست وحيد حامد" عن تكريم كل من الفنانة نهال عنبر ومحمد رضوان في حفل الختام المقرر إقامته اليوم الساعة السابعة مساء، بمركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية

وسيكون ضيف شرف المهرجان الأب بطرس دانيال الذى يسلم الجوائز مع نهال ورضوان ومع لجنة التحكيم للفائزين، والحفل تقدمه الفنانة دينا هريدي، ومن إخراج محمد مبروك، ويقدم المطرب محمد شريف فقرة غنائية خلال حفل الختام.

وعرض أمس خلال فعاليات مهرجان بردية السينمائي، عدة أفلام كارتون تم عرضها في الحديقة الثقافية للطفل بالسيدة زينب وتم عمل مناقشة مفتوحة مع الأطفال حول الأفلام بعد المشاهدة عن مدى حبهم للسينما وتأثيرها عليهم وما استفادوا منها ثم فقرة أراجوز ثم عرائس ماريونت وتم توزيع قصص أطفال على الأطفال بشكل مجاني .

وانطلقت الثلاثاء الماضي فعاليات حفل افتتاح مهرجان بردية السينمائي برئاسة عزة أبو اليزيد في دورته الثانية دورة الكاتب الكبير وحيد حامد، والتي أقيمت في مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية وحرص على الحضور كل من نجله المخرج مروان حامد والفنانة الهام شاهين وهالة صدقي وسيمون ومحمد فهيم والمخرج خالد الحجر وشريف إدريس وبوسي شلبي وعفاف رشاد والكاتب محمد بغدادي والمنتج السعودي خالد الراجح.

وخلال حفل افتتاح مهرجان بردية السينمائي أعربت الفنانة إلهام شاهين ضيفة شرف الافتتاح عن فخرها الكبير بالتعاون مع الكاتب الكبير الراحل وحيد حامد، مؤكدة أن هذا التعاون شكل علامات فارقة في مسيرتها الفنية.

وكانت إدارة المهرجان قد استقبلت ما يقرب من 810 أفلام من مختلف الدول العربية والأجنبية للمشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان.