آمال ماهر: أداء حسن شاكوش لأغنيتي "في إيه بينك وبينها" ضحكني وعملي حالة حلوة

10:58 م الأحد 14 سبتمبر 2025

آمال ماهر

كتبت- منال الجيوشي

علقت الفنانة آمال ماهر، على أداء المطرب حسن شاكوش لأغنيتها الشهيرة "في إيه بينك وبينها"، والذي أثار تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت آمال ماهر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل" على قناة "صدى البلد 2": "غناء حسن شاكوش لأغنيتي ضحكني وعملي حالة حلوة زي ما حصل مع الجمهور".

وأكدت آمال ماهر، أنها لا تنزعج من إعادة تقديم أغانيها بصوت مطربين آخرين، مشيرة إلى أن تفاعل الجمهور هو الأهم، خاصة أن إعادة غناء أعمالها دليل على نجاحها واستمرار تأثيرها الفني.

وآشارت آمال ماهر، إلى أن ابنها عمر أعجب للغاية بألبومها الجديد ودائماً ما كان يبدي رأيه في أغنيات الألبوم، وبسؤالها عن صوته قالت: "صوته مش حلو خالص".

