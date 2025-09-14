حسن الرداد يتحدث العربية الفصحى ويجري على البحر (فيديو)

كتبت- نوران أسامة:

نشر الفنان حسن الرداد مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

ظهر "الرداد" وهو يجري على شاطئ البحر، ويتحدث باللغة العربية الفصحى، قائلا: "إنني أعيش في غابة، غابة تسكنها الوحوش، إن الناس يرفضون صوت الشعر والفن والجمال، لذا أنا أرفض كل من يربطني بهم. وقررت أن أعيش داخل هذا القفص منذ عدة سنوات، أنا أكره هذا العالم وأحتقره، وأشكر تلك القضبان لأنها عزلتني عن هذا العالم المتوحش".

وعلّق الرداد على الفيديو مازحًا: "شوية لغة عربية كده وأنا بجري على البحر".

وعلى جانب آخر، كشف الرداد عن استعداده لبدء تصوير فيلم سينمائي جديد مأخوذ عن رواية "طه الغريب" للكاتب محمد صادق.

اقرأ أيضًا:

نوري بيلجي جيلان رئيسًا للجنة تحكيم المسابقة الدولية في "القاهرة السينمائي" بدورته الـ46

بعد الحكم في قضية "بنت مبارك".. وفاء عامر تتصدر "تريند" محرك البحث "جوجل"

بإطلالة أنيقة.. مي عُمر تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

رامي رضوان ينشر صورة مع زوجته دنيا سمير غانم والجمهور: "بقيتوا شبه بعض"

مع أكرم حسني وهشام ماجد ومصطفى غريب.. أحدث ظهور لـ أنغام