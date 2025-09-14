شاعر غنائي يكشف إصابة تامر حسني ودخوله المستشفى

كتبت- نوران أسامة:

كشف الشاعر رمضان محمد عن تعرض الفنان تامر حسني لإصابة في قدمه ودخوله المستشفى.

ونشر رمضان صورة لتامر عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، وكتب: "تامر حسني ده حوار كبير بجد.. بقالنا فترة كبيرة بنتكلم وبنشتغل وعادي جدا نفس حماس وطاقة تيمو اللي بتخلي كل اللي حواليه يجتهدوا ويشتغلوا أكتر".

وتابع: "وفجأة النهاردة بكلمه يقولي أنا في المستشفى علشان في كسر في رجلي وبعالجه من فترة، ولا حد يعرف ولا قال ولا اشتكى ولا حب يدي طاقة سلبية للناس اللي بيكلموه، بجد إنسان جميل وفنان جميل وصعب جدا يتكرر وألف سلامة عليك يا تيمو".

يُذكر أن النجم تامر حسني طرح مؤخرًا ألبومه الجديد "لينا معاد" عبر جميع المنصات الرقمية، والذي ضم باقة متنوعة من الأغاني، منها: "يلا يا كدّاب"، "حبك لو غلطة"، "الأنوثة الطاغية"، "لينا معاد"، و"هو ده بقى".

اقرأ أيضًا:

الصور الأولى من جنازة أرملة الملحن الكبير سيد مكاوي

بالصور| إسعاد يونس ونادية مصطفى ومي فاروق في جنازة أرملة سيد مكاوي

مي سليم تخطف الأنظار.. والجمهور: نجمة جيلها