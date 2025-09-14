مي سليم تخطف الأنظار.. والجمهور: نجمة جيلها

كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة مي سليم جمهورها ومتابعيها صورة جديدة من أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهرت مي سليم في الصورة، بإطلالة بسيطة خطفت بها أنظار متابعيها، وانهالت عليها التعليقات من جمهورها، وجاء أبرزها: "جميلة"، "نجمة جيلها"، "القمر"، "من غير مكياج أحلى كتير ومبينة أصغر في السن".

يُذكر أن مي سليم تستعد لعرض أحدث أعمالها الفنية، مسلسل "السجل الأسود"، ويشاركها البطولة كل من خالد سليم، منذر رياحنة، هالة فاخر، ومحمد نجاتي، والعمل من تأليف ياسر بدوي، وإخراج جميل جميل المغازي.

