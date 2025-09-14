إعلان

مي سليم تخطف الأنظار.. والجمهور: نجمة جيلها

12:50 م الأحد 14 سبتمبر 2025

مي سليم

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة مي سليم جمهورها ومتابعيها صورة جديدة من أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهرت مي سليم في الصورة، بإطلالة بسيطة خطفت بها أنظار متابعيها، وانهالت عليها التعليقات من جمهورها، وجاء أبرزها: "جميلة"، "نجمة جيلها"، "القمر"، "من غير مكياج أحلى كتير ومبينة أصغر في السن".

يُذكر أن مي سليم تستعد لعرض أحدث أعمالها الفنية، مسلسل "السجل الأسود"، ويشاركها البطولة كل من خالد سليم، منذر رياحنة، هالة فاخر، ومحمد نجاتي، والعمل من تأليف ياسر بدوي، وإخراج جميل جميل المغازي.

download

اقرأ أيضًا:

هشام جمال يحتفل بخطوبة صديقه.. وليلى زاهر تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة

مهرجان الغردقة لسينما الشباب يعلن عن أفلام مسابقاته للأفلام الطويلة والقصيرة

مي سليم إنستجرام
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

براءة رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين من تهمة غسل الأموال بقضية "الآثار الكبرى"
الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام.. وتكشف موعد انخفاض الحرارة
زعيم المعارضة الإسرائيلية: اقتراح تشكيل قوة عربية "ضربة خطيرة" لاتفاقيات السلام