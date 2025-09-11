موعد ومكان عزاء الفنان عمرو ستين

كتبت- سهيلة أسامة:

أعلنت مريم منيب، خطيبة الفنان الراحل عمرو ستين وابنة الفنان الراحل عامر منيب، عن موعد ومكان عزاء خطيبها، والمقرر إقامته يوم السبت 13 سبتمبر، بدار مناسبات مسجد الشرطة بمدينة 6 أكتوبر، عقب صلاة المغرب.

وكتبت مريم عبر حسابها على "إنستجرام" من خلال خاصية "القصص القصيرة": "اللهم أنت ربنا وربه، خلقته ورزقته وأحييته وكفيته، فاغفر لنا وله، ولا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. نسألكم الدعاء وقراءة الفاتحة على روحه الطاهرة".

وكان جثمان الفنان عمرو ستين شُيع ظهر أمس من مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، وسط حضور أسرته وعدد من الفنانين والشخصيات العامة، من بينهم أحمد مرتضى منصور، محمد الكيلاني، حسن أبو الروس، وعمرو مصطفى، وظهرت خطيبته مريم عامر منيب في حالة انهيار خلال وداعه.

يُذكر أن الفنان الراحل قد طرح ألبومه الأول الذي ضم 10 أغنيات، من أبرزها: "أجمل حاجة"، "متعمليش حسابك"، "كدب إحساسك"، "حد عارف"، "بأي شكل"، "بكرة معاك"، "بقى في كده"، "مبخافش ليه"، "مسافر"، و"ولا نسيتها"، وتعاون خلاله مع نخبة من الشعراء والملحنين.

