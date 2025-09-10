كتب- مروان الطيب:

وجهت الفنانة راندا البحيري سؤالا لكابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر بعد التعادل السلبي للمنتخب المصري أمام منتخب بوركينا فاسو في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ونشرت راندا البحيري صورة للاعب المنتخب المصري مصطفى محمد عبر حسابها على "فيسبوك" الذي شارك بديلا خلال أحداث المباراة، وكتبت: "هو مصطفى محمد بيتعاقب؟، أنا مش فاهمة حاجة، أنا مظنش أن فيه حد في مصر بيحب حسام وإبراهيم قدي، و دافع عنهم طول حياتهم قدي، من يوم ما مشيوا من الأهلي ، والكل يشهد أنا بتكلم في حقهم ازاي ".

وتابعت: "بس معلش يا كابتن حسام بعد إذنك مضطر تفهمنا ليه جبت مصطفي محمد، مش هقولك ليه مبتخليهوش يلعب علشان دي وجهة نظر فنية جدا و أنا مقدرش اتدخل و أتطاول بدخولي فيما لا يعنيني ".

وأنهت تعليقها قائلة: "لكن أفهم أن حضرتك لو مش عاجبك مصطفي محمد والله الرجل عنده فرقه وعنده شغل. جايبه ليه؟".

وكانت آخر مشاركات بمسلسل "شمال إجباري" بطولة محمد لطفي، هاجر الشرنوبي، أحمد عزمي، تأليف خالد الغيطاني، إخراج محمد خضري.

يذكر أن راندا البحيري تشارك بمسلسل "تعويذة رشيدة" بطولة الفنانة سميرة عبد العزيز، عايدة رياض، عمرو رمزي، تأليف وإخراج حاتم صلاح الدين، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

