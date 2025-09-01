إعلان

فريدة سيف النصر: أحمد السقا قالي غلطنا إننا متمسكناش بيكي في "العتاولة"

12:19 ص الإثنين 01 سبتمبر 2025

فريدة سيف النصر

كتبت- منال الجيوشي

قالت الفنانة فريدة سيف النصر، إنها دائماً تتحدث بلسان الحق ولا تجامل أحد على حساب مصلحتها، موضحة أنها حافظة للقرآن الكريم وكانت تذهب لتلقي الدروس الدينية.

وتابعت فريدة سيف النصر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل"، مع الإعلامية نهال طايل عبر فضائية "صدى البلد 2": "بيقولوا عليا بطبل في السن ده علشان ياخدوني أفلام وعمليات تجميل علشان أرجع صغيرة.. لأ أنا بقول الحق علشان مش هعيش قد اللي عشته، الناس دي زودوها أوي وفي بنت طالعة بتتكلم بثقة أوي وبتألف كلام وأخبار من دماغها.. أنتي مين أصلاً والقانون هينصفني".

وأوضحت فريدة سيف النصر، أنها كانت تهتم بالدروس الدينية والمشايخ في فترة من الفترات، ووالدتها هي السبب في ذلك كونها لم تجيد القراءة والكتابة ومع ذلك تعلمت وكانت حافظة للقرآن وتتدبره بشكل جيد.

واختتمت فريدة سيف النصر، حديثها أن مخرج العتاولة أحمد خالد موسي، حذفها في نهاية باقي حلقات العمل بالجزء الأول، دون أن تستكمل باقي مشاهدها، معقبة: "دي وجهة نظر مخرج معرفش هو عمل كده ليه، لكن يكفيني إن زمايلنا زي أحمد السقا يسأل عليا ويقولي غلطتنا أننا متمسكناش بيكي".

فريدة سيف النصر أحمد السقا العتاولة
