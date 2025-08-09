ياسمين صبري تخطف الأنظار بصورة سيلفي.. وتعلق: "مساء الحب"

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة ياسمين صبري متابعيها على السوشيال ميديا، أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

ونشرت ياسمين صورة لها في احد المدن الساحلية، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت بإطلالة أنيقة مرتدية فستان أنيق، وعلقت: "مساء الحب".

تفاعل المتابعين، مع الصورة، وجاءت التعليقات، كالتالي: "مساء الورد والهنا"، "قمر حياتي"، "جمال واحتشام"، "أجمل بنت على الأرض"، "مساء الجمال"، "أجمل وأجمد من جورجينا".

وشاركت ياسمين صبري في السباق الرمضاني 2025، بمسلسل "الأميرة"، بطولة نيقولا معوض، وفاء عامر، هالة فاخر، عزت زين، عابد عناني، مها نصار، هند عبدالحليم، وتأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.

اقرأ أيضا..

جانا مع كنزي وعمرو دياب يستمتعون بإجازة الصيف - صورة

أحمد عيد يستقبل الوافدين على عزاء الراحل سيد صادق