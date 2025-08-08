بعد وفاته.. 10 معلومات عن الفنان سيد صادق

كتب- هاني صابر:

رحل عن عالمنا صباح اليوم الجمعة، الفنان القدير سيد صادق عن عمر ناهز الـ 80 عاما، وهو ما أعلنه نجله السيناريست لؤي السيد، مشيرًا إلى أن صلاة الجنازة ستُقام عقب صلاة الجمعة في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، على أن يكون الدفن في مقابر طريق الفيوم.

ونستعرض لكم معلومات عن سيد صادق في السطور التالية:

من مواليد 18يونيو 1945

ساعده تكوينه الجسماني على أداء دور الشرير، أو رجل الأعمال الخارج عن القانون.

اشتهر بشرير السينما المصرية.

كان يعمل بالتجارة بجانب الفن.

دائما ما كان يتواجد بمحله التجاري بصفة مستمرة منذ عام 1967.

نال تكريمًا خاصًا في الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما بمدينة العلمين قبل نحو عامين.

رصيده الفني من الأعمال وصل لـ 257 عملا.

آخر مشاركاته الفنية في المسلسلات كان "أستاذ ورئيس قسم" مع الزعيم عادل إمام عام 2015.

وكانت آخر أعماله السينمائية بفيلم "حظ سعيد" عام 2012.

من أهم أعماله السينمائية دوره في فيلم (حسن ومرقص) و (كدة رضا) و(الإمبراطور) و (فوزية البرجوازية).

من أهم أعماله التليفزيونية مسلسلات (فرقة ناجي عطا الله) و(يتربى فى عزو) و(النساء قادمون).