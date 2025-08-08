إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

درة

شاركت الفنانة التونسية درة جمهورها صورة جديدة لها، وظهرت بفستان طويل باللون الأحمر، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة.

حنان مطاوع

ظهرت الفنانة حنان مطاوع بإطلالة أنيقة وظهرت خلالها بمايوه شرعي باللون البني، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

نور إيهاب

نشرت الفنانة نور إيهاب صورة جديدة لها، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة، وظهرت بملابس كاجوال.

مي كساب

تستمتع الفنانة مي كساب بعطلتها الصيفية، وظهرت وسط البحر ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ولاقت إعجاب جمهورها.

ساندي

شاركت الفنانة ساندي صورة جديدة لها وظهرت بدون مكياج، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة.

آية سليم

تألقت الفنانة آية سليم في أحدث ظهور لها أثناء قضاء عطلتها الصيفية، ونشرت الصورة عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت بدون مكياج.

شادي شامل

شارك شادي شامل جمهوره صورة جديدة، ظهر فيها بلوك أنيق وكشف عن تاتو على ذراعه، وذلك من خلال حسابه على موقع "إنستجرام"، ولاقى إعجاب متابعيه.

نسرين طافش

ظهرت الفنانة نسرين طافش بفستان قصير باللون الوردي أمام حمام السباحة، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

محمد سامي

شارك المخرج محمد سامي جمهوره صورة جديدة له أثناء قضاء عطلته الصيفية، ونشر الصورة عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهر بملابس رياضية.

ليلى أحمد زاهر

نشرت الفنانة ليلى أحمد زاهر صورة من أحدث ظهور لها، وذلك من خلال حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة، وظهرت بملابس كاجوال.