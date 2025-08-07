كتبت- سهيلة أسامة:

أسدل الستار على فعاليات الدورة الـ18 من المهرجان القومي للمسرح المصري، مساء أمس الأربعاء، وشاركت الفنانة رانيا محمود ياسين جمهورها مجموعة صور من حفل الختام عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت خلالها برفقة عدد من نجوم الفن.

وظهرت رانيا في الصور مع زوجها الفنان محمد رياض، رئيس المهرجان، والفنانة إلهام شاهين، والفنانة منال سلامة.

يُذكر أن الدورة الثامنة عشرة من المهرجان أُقيمت في الفترة من 20 يوليو حتى 6 أغسطس 2025، تحت رعاية وزارة الثقافة، برئاسة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وبمشاركة واسعة من الفرق الرسمية، والمستقلة، والجامعية، إلى جانب عروض القطاع الخاص، وذلك بإشراف عدد من قطاعات الوزارة، من بينها: البيت الفني للمسرح، الهيئة العامة لقصور الثقافة، وصندوق التنمية الثقافية.

