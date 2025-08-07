كتبت- منال الجيوشي



كشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية عن استقرار الحالة الصحية للفنان الكبير محمد صبحي

وقال زكي في بيان صادر له اليوم الخميس من نقابة المهن التمثيلية إن الفنان الكبير يتوجه حاليا إلى منزله مغادرا المستشفى التي تواجد فيها، بعد استقرار حالته الصحية تماماً مطمئنا جمهوره الكبير في مصر والوطن العربي.

وكان الدكتور أشرف زكي قد كشف مؤخرا عن تفاصيل الحالة الصحية للفنان الكبير محمد صبحي مشيراً أنه بحالة صحية جيدة بينما قام بعمل بعض الإجراءات والفحوصات داخل المستشفى.

وكانت آخر أعمال محمد صبحي مسرحية "فارس يكشف المستور" وهي كوميديا غنائية استعراضية بطولة النجم محمد صبحي، ويشاركه البطولة ميرنا وليد، كمال عطية، رحاب حسين، أنجيلكا أيمن، ليلى فوزي، داليدا، مصطفى يوسف، محمد شوقي، لمياء عرابي، داليا نبيل، مايكل ويليام، محمود أبو هيبة، حلمي جلال، محمد عبدالمعطي، علاء فؤاد، جمال عبد الناصر، وليد هاني، والأطفال: مريم شريف، ريماس الخطيب، لمار عواد، بلال محمد.







