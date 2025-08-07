قبل خضوعها لجراحة دقيقة.. نادية مصطفى تدعم أنغام برسالة مؤثرة

كتبت- سهيلة أسامة:

وجهت الفنانة نادية مصطفى رسالة دعم ودعاء للفنانة أنغام، تزامنًا مع خضوعها لعملية جراحية دقيقة اليوم الخميس، مطالبة جمهورها بالدعاء لها بالشفاء.

وكتبت نادية عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك": "الغالية أنغام، النهاردة هتدخل تعمل عملية دقيقة.. يا رب ترجع لينا بألف سلامة، يلا كلنا ندعيلها بالشفاء العاجل، وإن ربنا يحفظها ويعافيها".

وأضافت: "اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العُلى، وبرحمتك التي وسعت كل شيء، أن تمنّ عليها بالشفاء العاجل، وألّا تدع فيها جرحًا إلا داويته، ولا ألمًا إلا سكنته، ولا مرضًا إلا شفيته، وألبسها يا الله ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل".

وتابعت: "اللهم أذهب البأس، رب الناس، اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا... أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكي يا أنغام ويحفظك".

من جانبه، كشف الإعلامي محمود سعد عن تطورات الحالة الصحية لأنغام، مشيرًا إلى أنها ما زالت تعاني من آثار العملية الجراحية التي أجرتها مؤخرًا لإزالة ورم في البنكرياس.

وكتب سعد، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "بتطمئن على أنغام كل يوم منها أو من عمر ابنها.. هي لسه تعبانة وعندها ألم شديد، هي هتكون في المستشفى لآخر الاسبوع، إن شاء الله فادعو لها حتى تعبر هذه الأزمة الصحية العنيفة".



