لميس الحديدي توجه رسالة مؤثرة لأنغام قبل خضوعها لجراحة هامة

كتبت- سهيلة أسامة:

وجهت الإعلامية لميس الحديدي رسالة دعم مؤثرة للفنانة أنغام، قبل خضوعها لجراحة هامة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وقالت لميس: أنغام مش مجرد مطربة عظيمة ذات موهبة فريدة نفخر بها في مصر وفي كل العالم العربي، أنغام إنسانة مجتهدة، دؤوبة، حياتها لم تكن سهلة، ونجاحها لم يكن بالصدفة، فهو نتاج سنوات من العمل الشاق المرهق حتى في عز المرض".

وأضافت: "سيدة مسئولة ترعى كل من حولها، وتحاول قدر استطاعتها أن تكون مصدر الحب والاستقرار لكل أسرتها، تسأل عن أصحابها في أزماتهم، ولا تتعامل كنجمة بل كإنسانة حقيقية".

وكشفت الحديدي عن كواليس مشاركة أنغام في حفلتها الأخيرة بالمتحف الكبير، قائلة: "في آخر حفلة في المتحف الكبير، أنغام كانت متألمة جدًا، لكن لأنها تحترم تعاقداتها وتُقدّر جمهورها، وقفت وغنت بكل روعة كالعادة، وتاني يوم كانت على الطيارة إلى ألمانيا لإجراء الفحوصات".

واختتمت رسالتها: "غدًا أنغام ستجري جراحة هامة، دي مش أول أزمة صحية تتعرض لها، يمكن أصعب أزمة، بس أنا متأكدة بإذن الله إنها هتعديها بدعاء الناس اللي بيحبوها، وأهلها وأصدقائها اللي حواليها، حبيبتي أنغام، إن شاء الله تقومي بالسلامة وترجعي لنا تاني في أبهى صورة، لأننا نحبك وندعيلك".

وكشف الإعلامي محمود سعد عن آخر تطورات الحالة الصحية للمطربة أنغام، والتي تعاني من آثار عملية جراحية خضعت لها مؤخرًا لإزالة ورم في البنكرياس.

وكتب سعد، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "بتطمئن على أنغام كل يوم منها أو من عمر ابنها.. هي لسه تعبانة وعندها ألم شديد، هي هتكون في المستشفى لآخر الاسبوع، إن شاء الله فادعو لها حتى تعبر هذه الأزمة الصحية العنيفة".



