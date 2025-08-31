إعلان

هيثم السالم يطرح أغنيته الجديدة "حلفوني الناس" باللهجة الخليجية

03:54 م الأحد 31 أغسطس 2025

كتبت- منى الموجي:

طرح الفنان السعودي هيثم السالم أحدث أغانيه، عنوان "حلفوني الناس" على طريقة الفيديو كليب على موقع الفيديوهات يوتيوب. وهي أغنية حب تحمل طابعاً درامياً باللهجة الخليجية.

الكليب صُوّر بأسلوب درامي على خشبة المسرح تحت إدارة جميل جميل المغازي، ويجسد هيثم السالم شخصية الأستاذ الذي يعيش قصة حب مع البطلة، إحدى أعضاء فرقته الفنية.

أغنية "حلفوني الناس" من كلمات رفيق نجيب وألحان ياسر نور وتوزيع بيشوي جميل وإنتاج شركة لايف ستايلز ستوديوز.

