أمير طعيمة يحتفل بعيد ميلاد زوجته برسالة رومانسية

كتبت- سهيلة أسامة:

احتفل الشاعر الغنائي أمير طعيمة بعيد ميلاد زوجته يسرا الجديدي، ووجه لها رسالة رومانسية عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام".

ونشر "طعيمة" صور رومانسية تجمعه بزوجته، وعلّق بكلمات من أغنية عمرو دياب "حبيبتي ملاك"، قائلًا: "حبيبتي ملاك.. حبيبتي الشمس لما تطل من الشباك.. ما بتسيبنيش هنا وهناك، كل سنة وأنتي جنبي ومعايا ومنورة حياتي".

يُذكر أن أغنية "حبيبتي ملاك" من كلمات أمير طعيمة، وألحان عمرو دياب وأحمد إبراهيم، وميكس وماستر أمير محروس.

اقرأ أيضًا:

25 صورة من حفل عمرو دياب في بيروت





أول ظهور.. أنغام مفاجأة حفل "كايروكي" في ختام مهرجان العلمين الجديدة





"كنا بنتخانق ونقطع في بعض".. مي عز الدين تتحدث عن علاقتها بتامر حسني وكواليس "عمر وسلمى"



