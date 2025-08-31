إعلان

أمير طعيمة يحتفل بعيد ميلاد زوجته برسالة رومانسية

12:14 م الأحد 31 أغسطس 2025
    أمير طعيمة وزجته (4)
    أمير طعيمة وزجته (6)
    أمير طعيمة وزجته (7)
    أمير طعيمة وزجته (3)
    أمير طعيمة وزجته (10)
    أمير طعيمة وزجته
    أمير طعيمة وزجته (8)
    أمير طعيمة وزجته (5)
كتبت- سهيلة أسامة:

احتفل الشاعر الغنائي أمير طعيمة بعيد ميلاد زوجته يسرا الجديدي، ووجه لها رسالة رومانسية عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام".

ونشر "طعيمة" صور رومانسية تجمعه بزوجته، وعلّق بكلمات من أغنية عمرو دياب "حبيبتي ملاك"، قائلًا: "حبيبتي ملاك.. حبيبتي الشمس لما تطل من الشباك.. ما بتسيبنيش هنا وهناك، كل سنة وأنتي جنبي ومعايا ومنورة حياتي".

يُذكر أن أغنية "حبيبتي ملاك" من كلمات أمير طعيمة، وألحان عمرو دياب وأحمد إبراهيم، وميكس وماستر أمير محروس.

