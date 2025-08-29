بالصور- هدى الإتربي تنشر جلسة تصوير جريئة

كتب- مروان الطيب:

نشرت الفنانة هدى الإتربي صور جديدة عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها أثناء حضورها احتفالية "MBC مصر".

خطفت هدى الأنظار بإطلالة جريئة وجذابة حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وكانت آخر مشاركات هدى الإتربي الفنية بمسلسل "العتاولة 2" وسط نخبة من نجوم الدراما، وهم: أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

يذكر أن، هدى الإتربي تشارك بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها فيلم "بيج رامي" بطولة الفنان رامز جلال.

