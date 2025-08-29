بـ "سكاتة الأطفال".. لبلبة توجه نصيحة للمدخنين للإقلاع عن التدخين

كتب- مروان الطيب:

نشرت الفناناة لبلبة مقطع فيديو عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلاله وهي توجه نصيحة للمدخنين بطريقة كوميدية.

وظهرت لبلبة وهي تنصح المدخنين وقالت:"كل واحد بيدخن سجاير انا شايلة همه عشان عارفة ان السجاير مضرة فانا فكرت كده ف اقتراح مش عارفة هتوافقوني ولا لا" وقامت بعدها بوضع سكاتة أطفال بفمها موضحة "كل ما تبقى عاوز تشرب تستخدمها".

وكانت آخر مشاركات لبلة الفنية بفيلم "عصابة الماكس" عام 2024 بطولة الفنان أحمد فهمي.

يذكر أن لبلبة تشارك بفيلم "الجواهرجي" بطولة الفنان محمد هنيدي والفنانة منى زكي ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

