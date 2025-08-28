كتبت- منى الموجي:

تعود مؤسسة البحر الأحمر السينمائي هذا العام إلى مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي بمجموعة من الأفلام والأنشطة المتخصصة، من خلال دعمها للأصوات السينمائية الصاعدة من المملكة العربية السعودية، والعالم العربي، وقارتي إفريقيا وآسيا.

ومن أبرز مشاركات المؤسسة في المهرجان، فيلم "هجرة" للمخرجة السعودية شهد أمين واحدة من أبرز الأصوات الصاعدة في المملكة. ويحظى الفيلم بدعم من صندوق البحر الأحمر، ويُعرض ضمن برنامج "فينيسيا سبوتلايت"، ليشكّل عودتها إلى المهرجان بعد العرض الأول لفيلمها الروائي الشهير "سعَف" في 2019 .

ويُعرض كذلك فيلم "نجوم الأمل والألم" للمخرج اللبناني سيريل عريس، وهو عمل دراما جرى تطويره بدعم من معامل البحر الأحمر وصندوق البحر الأحمر وسوق البحر الأحمر.

أما فيلم "رقية" للمخرج الجزائري ينيس كوسيم، وفيلم "ملكة القطن" للمخرجة السودانية سوزانا ميرغني، فيُعرضان ضمن برنامج أسبوع النقّاد، ليتم من خلالهما تقديم سرديات تحمل رسائل قوية، وتكشف عن أبعاد الهوية العربية وتحولاتها المعاصرة. وتكتمل القائمة مع فيلم "ذاكرة الأميرة مومبي" للمخرج داميان هاوزر، المدعوم من صندوق البحر الأحمر وسوق البحر الأحمر، إذ وقع الاختيار عليه لعرضه في أيام المؤلفين.

من جانبه، كشف فيصل بالطيور، الرئيس التنفيذي لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي، عن اعتزازه وفخره معلقًا: "تعتز أسرة المؤسسة بحضور خمسة من أفلامها المدعومة عبر برامجها السنوية، معامل البحر الأحمر، وسوق البحر الأحمر، وصندوق البحر الأحمر؛ ضمن أقسام متعددة من مهرجان البندقية السينمائي العريق. ويُعد هذا التكريم إقرارًا بفضل صنّاع الأفلام ذوي الرؤى الإبداعية الذين حظينا بشرف التعاون معهم. هذا إلى جانب اختيار مشروعين إضافيّين ضمن أبرز برامج الصناعة في مهرجان البندقية، مما يعكس عمق الشراكة وقوة الحضور الذي رسخته المؤسسة. لقد ظل مهرجان البندقية رمزًا للتميّز الفني، ويسعدنا أن نكون جزءًا من إرثه هذا العام عبر إبراز أصواتٍ سينمائيةٍ من المملكة العربية السعودية، والعالم العربي، وإفريقيا وآسيا، وذلك بالتزامن مع احتفال مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بذكراه الخامسة."

وإلى جانب العروض الرسمية، سيكون للمؤسسة حضورًا في البرامج المتخصصة للمهرجان. فقد اُخْتِير فيلم "طرفاية" للمخرجة المغربية الفرنسية صوفيا علوي، الذي طُوِّر في "لودج معامل البحر الأحمر 2024"، للمشاركة في "سوق التمويل التكميلي" Gap Financing Market. وفي الوقت ذاته، يواصل فيلم "ماي سيمبا" للمخرج هوغو سلفاتيرا الذي عُرض لأول مرة في سوق البحر الأحمر 2023، مسيرته في برنامج "فاينال كت". ويوفّر هذا البرنامج الذي تشارك المؤسسة فيه كشريك، فرصة لعرض أفلام لا تزال في مرحلة الإنتاج أمام محترفي السينما العالميين، بهدف تسهيل الوصول إلى خدمات ما بعد الإنتاج وأسواق التوزيع. وتواصل المؤسسة شراكتها مع البرنامج للسنة الرابعة على التوالي، حيث تمنح جائزة نقدية لدعم أحد الأفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج.

على مدار الدورات الماضية؛ قدّم مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي أكثر من 520 فيلماً من 85 دولة، وسلّط الضوء على أكثر من 130 فيلماً سعودياً، مؤكداً دوره في رعاية الأصوات المحلية وتعزيز التبادل الثقافي العالمي. ومن المقرر أن تُقام الدورة المقبلة في الفترة من 4 إلى 13 ديسمبر 2025 في قلب مدينة جدة التاريخية (البلد).

مؤسسة البحر الأحمر السينمائي هي جهة مستقلة غير ربحية أُسِّست لتحويل المملكة العربية السعودية والعالم العربي إلى مركز عالمي لصناعة الأفلام، وتأتي تحت مظلتها عدة أقسام شاملة لجميع جوانب الصناعة السينمائية تساهم معًا في تشكيل هيكلها وبناء كيانها، وهي: سوق البحر الأحمر، وصندوق البحر الأحمر، ومعامل البحر الأحمر، ومهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.