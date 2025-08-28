إعلان

بملابس جريئة.. منة فضالي تشارك جمهورها فيديو من أمام الشاطئ

02:25 م الخميس 28 أغسطس 2025

منة فضالي

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة منة فضالي متابعيها مقطع فيديو جديد عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، ظهرت خلاله بإطلالة صيفية جرئية من أمام الشاطئ، ولاقت تفاعلًا واسعًا من جمهورها.

وأرفقت منة الفيديو بتعليق جاء فيه: "أنا مش في الساحل ومبحبوش أصلًا، ومروحتوش من 10 سنين، العين السخنة".

كما أغلقت منة فضالي خاصية التعليقات على الفيديو.

يُذكر أن آخر أعمال منة فضالي كان مسلسل "سيد الناس"، الذي شارك في بطولته عمرو سعد، إلهام شاهين، إنجي المقدم، أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، بشرى، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، محمود قابيل، طارق النهري، ياسين السقا، جوري بكر، إنجي كيوان، وهو من إخراج محمد سامي.

