محمد رمضان يتصدر التريند في ٣ دول بأغنيته "قلبي سميتو لبنان"

كتب - هاني صابر:

تصدر النجم محمد رمضان، التريند في ٣ دول مصر والسعودية ولبنان بأغنيته الجديدة "قلبي سميتو لبنان".

وطرح رمضان، "قلبي سميتو لبنان" باللهجة اللبنانية تعبيرا عن حبه للبنان.

يذكر أن، محمد رمضان أحيا حفلا غنائيا مساء السبت 23 أغسطس في العاصمة اللبنانية بيروت، حضره عدد كبير من محبيه وجمهوره رفع لافتة "كامل العدد".

