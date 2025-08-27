إعلان

محمد رمضان يتصدر التريند في ٣ دول بأغنيته "قلبي سميتو لبنان"

10:22 م الأربعاء 27 أغسطس 2025

محمد رمضان

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - هاني صابر:

تصدر النجم محمد رمضان، التريند في ٣ دول مصر والسعودية ولبنان بأغنيته الجديدة "قلبي سميتو لبنان".

وطرح رمضان، "قلبي سميتو لبنان" باللهجة اللبنانية تعبيرا عن حبه للبنان.

يذكر أن، محمد رمضان أحيا حفلا غنائيا مساء السبت 23 أغسطس في العاصمة اللبنانية بيروت، حضره عدد كبير من محبيه وجمهوره رفع لافتة "كامل العدد".

اقرأ أيضا..

بالصور.. أول ظهور لـ ياسمين رئيس وزوجها بعد شائعة انفصالهما

بالصور.. محمد عبدالرحمن "توتا" وزوجته من العرض الخاص لفيلم ماما وبابا

قلبي سميتو لبنان محمد رمضان إنستجرام محمد رمضان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

عاجل - الإسكندرية تُغلق شواطئها الغربية غدًا الخميس
بعد حصد 105 مقاعد.. مجدي الجلاد يكشف: هل تراجعت شعبية "مستقبل وطن"؟