إعداد- مروان الطيب:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

أسماء أبو اليزيد

نشرت الفنانة أسماء صورة جديدة عبر خاصية الاستوري على حسابها انستحرام، ظهرت خلالها وهي تستمتع بالإجازة.

عثمان أبو لبن

كشف المخرج عثمان أبو لبن عن زواجه من فتاة خارج الوسط الفي، ونشر صور لهما بالبدبة وفستان الزفاف عبر حسابه على انستجرام.

رنا رئيس

نشرت الفنانة رنا رئيس صور جديدة عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها وهي تستمتع بعطلتها الصيفية.

منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي صور جديدة عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها وهي تستمتع بوقتها على البحر.

مها الصغير

حرصت الإعلامية مها الصغير الاطمئنان على النجمة أنغام عقب وصولها مصر ونجاح عمليتها الجراحية في ألماني، ونشرت صورة أنغام عبر حسابها على انستجرام وكتبت: "اللهم اشفي أنغام شفاء لا يغادر سقما، حمد الله على سلامتك".

مي سليم

نشرت الفنانة مي سليم صور جديدة عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها وهي تستمتع بعطلتها الصيفية.

نسرين طافش

نشرت الفنانة نسرين طافش صورة جديدة عبر حسابها على انستجرام، ظظهرت خلالها وهي تستمتع بوقتها مع إحدى صديقاتها.

هاجر السراج

نشرت الفنانة هاجر السراج ور عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها وهي تحتفل بعيد ميلادها.

ولاء الشريف

خضعت الفنانة ولاء الشريف لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها على انستجرام، ظهرت خلالها باطلالة صيفية خطفت بها الأنظار.

يار السكري

تواصل الفنانة يارا السكري الاستمتاع بعطلتها الصيفيبة، ونشرت صور عبر حسابها انستجرام، ظهرت خلالها امام البحر.