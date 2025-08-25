أمير المصري عن أغنية أميرة أديب الجديدة: إيه الحلاوة دي

كتب- مروان الطيب:

كشف الفنان أمير المصري عن إعجابه بأغنية الفنانة أميرة أديب بعنوان "تصبيرة" التي طرحتها منذ أيام عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب" وعلى صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأعاد أمير المصري نشر الأغنية عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه بموقع انستجرام، وكتب: "إيه الحلاوة دي".

ينتظر أمير المصري عرض أحدث أعماله السينمائية هذا العام بعنوان "Giant" ويجسد خلاله السيرة الذاتية للملاكم اليمني البريطاني "نسيم حميد" ورحلته المتواضعة في بدايتها إلى أن أصبح بطلًا للعالم وتدريبه على يد المدرب الايرلندي بريندان إنجل الذي لعب دورًا في نجاحه، ويشارك ببطولة الفيلم عدد من النجوم والوجوه الشابة، منهم: النجم العالمي بيرس بروسنان، ومن المقرر عرضه تجاريا مطلع شهر ديسمبر المقبل.

يذكر أن أمير المصري ينتظر عرض فيلمه "100 Nights of Hero" خلال الفترة المقبلة ويشاركه البطولة نخبة من ألمع نجوم هوليوود، هم: ريتشارد جرانت، فيليستي هوفمان، إيما كورين.

فيلم "100 Nights of Hero" مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم نشرت عام 2016، لكاتبة القصص المصورة البريطانية إيزابيل جرينبيرج، للمخرجة جوليا جاكمان، وتدور أحداثها في إطار من الرومانسية والفانتازيا حول قصة هيرو وشيري، وهما امرأتان أجبرتا على سرد القصص لإنقاذ حياتهما من النوايا الشريرة للخاطب الشرير مانفريد.

