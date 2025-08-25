إعلان

داليا مبارك تغني باللهجة المصرية وتنضم للجنة تحكيم "ذا فويس كيدز"

01:11 م الإثنين 25 أغسطس 2025
كتبت- منال الجيوشي

أطلقت الفنانة السعودية داليا مبارك أحدث أعمالها الغنائية باللهجة المصرية بعنوان "واحد عناب"

الأغنية من كلمات عمرو تيام، ألحان د. مصطفى العسال، وتوزيع وميكس وماستر إلهامي دهيمة وأحمد حسام، تحت إشراف عام محمد درويش الزرعوني.

الأغنية تم طرحها عبر جميع المنصات الرقمية المتخصصة، ومن خلال القناة الرسمية للفنانة داليا مبارك على "يوتيوب"، إلى جانب الإذاعات المصرية والخليجية والعربية.

وتتواجد داليا مبارك حاليًا في الأردن برفقة مجموعة MBC الإعلامية لتصوير الحلقات الأولى من برنامج "ذا فويس كيدز"، حيث انضمت إلى لجنة تحكيم الموسم الجديد، المخصصة لاكتشاف مواهب الأطفال.

